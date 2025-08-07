Il Torino è al lavoro per rinforzare la corsia di sinistra della difesa granata. In pole c’è sempre Kassoum Ouattara del Monaco

La difesa del Torino è un cantiere a cielo aperto. Oltre al centro del reparto, i granata cercano un rinforzo sulla corsia di sinistra. Al momento, l’unica soluzione in rosa disponibile è Cristiano Biraghi. L’ex Fiorentina è il titolare di Baroni, che attende un’altra pedina in quella posizione.

In pole c’è sempre il nome di Kassoum Ouattara. Il difensore del Monaco è in cima alla lista dei desideri di Davide Vagnati, impegnato nei contatti con il club del Principato. Il giovane francese è un giocatore di prospettiva, ideale per il gioco di Baroni.

L’emergenza nel reparto

Il calciomercato del Torino è ancora lungo. I granata, oltre a un rinforzo sulla trequarti, proseguono i lavori per rinforzare la difesa. Il sostituto di Biraghi è un tema caldo in casa Toro, vista la totale emergenza in quella zona di campo.

Biraghi ha dimostrato di essere sì affidabile, ma non senza qualche sbavatura. Il Torino deve puntare nuovamente all’Europa e per farlo avrà bisogno dei giocatori migliori. Per questo motivo, Vagnati e l’entourage granata lavorano per Ouattara. Da quanto risulta, al momento non è stata avviata una trattativa concreta, tuttavia i contatti sono continui.

Ouattara in pole

La sabbia nella clessidra sta scendendo e il Torino deve accelerare i tempi. Ouattara è la soluzione ideale per la difesa del Toro. Classe 2004, il francese si è messo in luce con il Monaco ed è pronto per un’esperienza all’estero.

La Serie A può essere il campionato giusto per il giocatore che, nell’ultima stagione, ha collezionato 12 presenze in Ligue 1. Quest’anno, il francese ha raccolto anche 2 gettoni in Champions League contro Dinamo Zagabria e Benfica.