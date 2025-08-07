Il Torino continua a seguire Jay Idzes. Il difensore, in uscita dal Venezia, non ha giocato la scorsa amichevole

Il Torino continua a lavorare sul mercato. In caso di addio di Saul Coco, i granata non vogliono farsi cogliere impreparati. Per questo motivo, la società segue con attenzione Jay Idzes. Come vi abbiamo raccontato, il difensore del Venezia è in cima alla lista del direttore tecnico Davide Vagnati.

L’indonesiano è reduce da una buona stagione a livello individuale nella laguna. Nonostante la retrocessione in Serie B, Idzes si è messo in mostra con il Venezia. Il forte centrale vorrebbe tornare a giocare in Serie A e il Torino punta sulla volontà del calciatore per blindare il reparto arretrato.

L’indizio di mercato

Il Toro non è l’unica squadra che segue Idzes. In questi giorni Sassuolo e Genoa hanno spinto per il classe 2000, con i neroverdi che sono in vantaggio per il difensore. Il Torino resta alla finestra e segue con attenzione le novità che arrivano da Venezia.

Nella scorsa amichevole tra i veneti e il Lille, sfida vinta dai francesi per 3-0, Idzes non è sceso in campo. Il pilastro della difesa non è stato schierato dall’allenatore Giovanni Stroppa, una scelta precauzionale in vista della possibile partenza dell’indonesiano.

Torino, la situazione in difesa

Il Torino deve sistemare la difesa. In questo pre stagione i granata hanno incassato troppe reti e, per tornare competitivi, bisogna trovare un rimedio al problema. Il mercato non aiuta Baroni, che deve fare i conti con tanti dubbi e poche certezze.

I titolari della formazione granata sono, attualmente, Guillermo Maripan e Ardian Ismajli. Masina, come sostituto, può tornare utile. Il dubbio è Saul Coco. Sull’equatoguineano resiste l’interesse dello Spartak Mosca. I russi hanno incassato il sì del giocatore ma non del Torino. In attesa di nuove offerte i granata restano vigili su Idzes e seguono le novità di mercato.