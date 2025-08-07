Il difensore classe 2000 è pronto a diventare un nuovo giocatore della squadra dell’Emilia-Romagna, che ha superato la concorrenza dei granata
Dopo giorni di trattative siamo prossimi ad assistere all’ufficialità del trasferimento di Idzes al Sassuolo.
Nelle ultime ore i neroverdi sembrano aver accelerato la trattativa per ingaggiare il giocatore classe 2000 per la prossima stagione. Il Sassuolo sembra aver superato la concorrenza di Torino e Genoa grazie a un accordo già stipulato in precedenza con il Venezia. L’intesa tra le due squadre pare essere un fattore determinante che permetterà alla società dell’Emilia-Romagna di ottenere il giocatore indonesiano per la prossima stagione.
Avremo la possibilità di rivedere i campanili nella propria area di rigore di Coco.
leggo di 11 +1 di bonus…mi sembrano tanti…
Idzes e Cande’,per Idzes 8
Io continuo a domandarmi come si possano rifiutare 16 milioni per saul coco.
Ma sarà vera questa offerta?
O è roba giornalistica? Io di certezze non ne ho; lei?
A volte diamo per scontato notizie che spesso non sono nemmeno non notizie
Qualche dubbio, anzi più di uno mi è sorto. Considerando l’importo della vendita di Ricci, se quanto indicato fosse stato vero caire avrebbe mandato Mentana a portarlo in Russia
Ecco, su questo punto finale convergo decisamente più volentieri 🙂