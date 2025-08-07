Toro.it

Il difensore classe 2000 è pronto a diventare un nuovo giocatore della squadra dell’Emilia-Romagna, che ha superato la concorrenza dei granata

Dopo giorni di trattative siamo prossimi ad assistere all’ufficialità del trasferimento di Idzes al Sassuolo.

Nelle ultime ore i neroverdi sembrano aver accelerato la trattativa per ingaggiare il giocatore classe 2000 per la prossima stagione. Il Sassuolo sembra aver superato la concorrenza di Torino e Genoa grazie a un accordo già stipulato in precedenza con il Venezia. L’intesa tra le due squadre pare essere un fattore determinante che permetterà alla società dell’Emilia-Romagna di ottenere il giocatore indonesiano per la prossima stagione.

Jay Idzes
TAG:
ultimo aggiornamento: 07-08-2025

19 Commenti
direibene18
direibene18
53 minuti fa

Avremo la possibilità di rivedere i campanili nella propria area di rigore di Coco.

andrepinga
andrepinga
1 ora fa

leggo di 11 +1 di bonus…mi sembrano tanti…

Berggreen
Berggreen
1 ora fa
Reply to  andrepinga

Idzes e Cande’,per Idzes 8

maratoneta
maratoneta
2 ore fa

Io continuo a domandarmi come si possano rifiutare 16 milioni per saul coco.

Tonio1973
Tonio1973
2 ore fa
Reply to  maratoneta

Ma sarà vera questa offerta?
O è roba giornalistica? Io di certezze non ne ho; lei?
A volte diamo per scontato notizie che spesso non sono nemmeno non notizie

Novalarius
Novalarius
1 ora fa
Reply to  Tonio1973

Qualche dubbio, anzi più di uno mi è sorto. Considerando l’importo della vendita di Ricci, se quanto indicato fosse stato vero caire avrebbe mandato Mentana a portarlo in Russia

Tonio1973
Tonio1973
1 ora fa
Reply to  Novalarius

Ecco, su questo punto finale convergo decisamente più volentieri 🙂

