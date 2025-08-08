Le ultime dichiarazioni del presidente granata lasciano aperta la possibilità di rivedere Elmas con la maglia granata per la prossima stagione

Aboukhlal, Simeone, sono questi i più recenti acquisti del Torino. La società granata in questi ultimi giorni sta facendo il possibile per cercare di ultimare la rosa per la ripresa del campionato, e le ultime dichiarazioni di Cairo non escludono che un giocatore importante come Elmas possa tornare a vestire la maglia del Torino. In occasione del memorial “Mamma e Papà Cairo”, il presidente granata ha rilasciato qualche dichiarazione sullo stato in cui si trova la rosa di Baroni, che è a un passo dall’essere completa: ” abbiamo fatto un passo importante e siamo veramente al 95%“.

Il possibile ritorno di Elmas

Il reparto offensivo del Torino sembra essere ormai completo per la ripresa del campionato. Con gli ultimi acquisti, la società granata ha permesso a Baroni di ottenere una squadra con una maggiore profondità rispetto alla passata stagione. Tuttavia, nonostante gli ultimi acquisti, Cairo nelle sue ultime dichiarazioni ha lasciato aperta la possibilità di riavere Elmas nel Torino: “Noi oggi abbiamo delle alternative sugli esterni e davanti che sono dei titolari dappertutto, poi vediamo, il mercato riserva sempre delle sorprese”.

Le condizioni necessarie per riprendere la trattativa

Questa trattativa al momento non sembra essere avviata, tuttavia non è da escludere che negli ultimi giorni della sessione di calciomercato ci possa essere un nuovo avvicinamento tra Torino e Lipsia. Il macedone continua a rimanere in uscita, e il club tedesco farà il possibile per cercare di monetizzare la sua cessione. Tuttavia nel caso in cui non dovesse riuscire a trovare una squadra interessata, il Torino potrebbe tornare nuovamente a farsi avanti per cercare di ottenere il giocatore in prestito con la stessa formula della passata stagione. Rivedere Elmas con la maglia granata farebbe sorridere i tifosi del Torino, che nel corso della seconda metà della scorsa stagione hanno avuto la possibilità di ammirarne le abilità tecniche da vicino.