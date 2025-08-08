Antonio Donnarumma è sempre più vicino a diventare un nuovo portiere della Salernitana: attesa domani l’ufficialità

Antonio Donnarumma è sempre più vicino a diventare un nuovo portiere della Salernitana, con l’ufficialità che dovrebbe arrivare già nella giornata di domani. Il numero 17 del Torino non è partito nel pomeriggio con il resto della squadra per l’amichevole contro il Valencia, un segnale chiaro che il trasferimento è ormai in fase di definizione.

Alla Salernitana Donnarumma avrà l’occasione di ritrovare la titolarità che negli ultimi tempi non aveva più trovato in granata, dove è stato spesso relegato a seconda o terza scelta. Il club campano, che punta a rafforzare la propria rosa in vista della nuova stagione, accoglierà così un portiere esperto e affidabile, pronto a giocare un ruolo importante tra i pali. Per Donnarumma si tratta di un’opportunità fondamentale per rilanciarsi e dimostrare il suo valore in un ambiente che potrà garantirgli maggiore continuità.