Calciomercato Torino, il giocatore classe 2007 di proprietà del Milan è prossimo a diventare un nuovo giocatore del Catanzaro

Negli ultimi giorni il Torino si era inserito nella trattativa per Mattia Liberali, l’esterno di centrocampo di proprietà del Milan, classe 2007, che ora sembra aver trovato un accordo con il Catanzaro. Negli ultimi giorni il calciatore aveva mostrato la propria preferenza per la squadra calabrese, ma solamente nelle ultime ore le due parti sembrano aver trovato l’intesa vincente. L’arrivo di Liberali in città è previsto in giornata, ormai si attende solamente l’ufficialità prima che il trasferimento del giocatore venga completato.