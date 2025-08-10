Sondaggio / I lettori sono soddisfatti dell’arrivo al Torino di Giovanni “El Cholito” Simeone: molti i voti positivi
Giovanni Simeone è da poco diventato un nuovo giocatore del Torino. L’attaccante argentino ha preso il numero 18 e ha già esordito in amichevole contro il Valencia. Toro.it aveva chiesto ai suoi lettori e alle sue lettrici se fossero soddisfatti del nuovo arrivo. La risposta è decisamente sì. L’86% dei lettori si è rivelato soddisfatto, mentre solo il 14% no. L’argentino appena laureatosi campione d’Italia con la maglia del Napoli è pronto a far sognare i tifosi granata.
Il Cholito è un buon acquisto, il problema è dietro, in mezzo e le fasce, ma 3 squadre più scarse nelle 20 di A ci sono.
Quindi tutti allo stadio a fare selfie allegramente da postare in Insta.
” Solo per i selfie”.
Per raggiungere la zona cairo che sta tra il decimo e il sedicesimo posto (vale a dire la mediocrità) potrebbe essere un buon acquisto. Ha 30 anni e in serie A ha segnato più o meno gli stessi gol di Sanabria.
Mah…per me è bollito . Ma se la ditta non può permettersi altro che ci possiamo fare?
Gli facciamo capire il ns dissenso disertando stadio, allenamenti e tutto il resto. L’unico mezzo, pacifico, che abbiamo. E che nn usiamo. Perché ci nascondiamo dietro “eh ma è il Toro, eh ma bisogna tifare (Biraghi, Ilic etc etc)”, come se tifare Toro vuol dire accettare questo. Per me no.