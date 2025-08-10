Toro.it

Sondaggio / I lettori sono soddisfatti dell’arrivo al Torino di Giovanni “El Cholito” Simeone: molti i voti positivi

Giovanni Simeone è da poco diventato un nuovo giocatore del Torino. L’attaccante argentino ha preso il numero 18 e ha già esordito in amichevole contro il Valencia. Toro.it aveva chiesto ai suoi lettori e alle sue lettrici se fossero soddisfatti del nuovo arrivo. La risposta è decisamente sì. L’86% dei lettori si è rivelato soddisfatto, mentre solo il 14% no. L’argentino appena laureatosi campione d’Italia con la maglia del Napoli è pronto a far sognare i tifosi granata.

Torino FC new signing Giovanni Simeone arrives at the stadio Filadelfia to complete his transfer to Torino FC from SSC Napoli as Davide Vagnati, sporting director of Torino FC, greets him.
direibene18
direibene18
35 minuti fa

Il Cholito è un buon acquisto, il problema è dietro, in mezzo e le fasce, ma 3 squadre più scarse nelle 20 di A ci sono.
Quindi tutti allo stadio a fare selfie allegramente da postare in Insta.
” Solo per i selfie”.

tajarin
tajarin
1 ora fa

Per raggiungere la zona cairo che sta tra il decimo e il sedicesimo posto (vale a dire la mediocrità) potrebbe essere un buon acquisto. Ha 30 anni e in serie A ha segnato più o meno gli stessi gol di Sanabria.

Mikechannon
Mikechannon
1 ora fa

Mah…per me è bollito . Ma se la ditta non può permettersi altro che ci possiamo fare?

granatadalegare73
granatadalegare73
18 minuti fa
Reply to  Mikechannon

Gli facciamo capire il ns dissenso disertando stadio, allenamenti e tutto il resto. L’unico mezzo, pacifico, che abbiamo. E che nn usiamo. Perché ci nascondiamo dietro “eh ma è il Toro, eh ma bisogna tifare (Biraghi, Ilic etc etc)”, come se tifare Toro vuol dire accettare questo. Per me no.

