Sondaggio / I lettori sono soddisfatti dell’arrivo al Torino di Giovanni “El Cholito” Simeone: molti i voti positivi

Giovanni Simeone è da poco diventato un nuovo giocatore del Torino. L’attaccante argentino ha preso il numero 18 e ha già esordito in amichevole contro il Valencia. Toro.it aveva chiesto ai suoi lettori e alle sue lettrici se fossero soddisfatti del nuovo arrivo. La risposta è decisamente sì. L’86% dei lettori si è rivelato soddisfatto, mentre solo il 14% no. L’argentino appena laureatosi campione d’Italia con la maglia del Napoli è pronto a far sognare i tifosi granata.