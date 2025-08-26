Toro.it

Ora è ufficiale: Kristjan Asllani è un nuovo giocatore del Torino. Siete soddisfatti dell’arrivo dell’albanese?

Dopo settimane di ricerca e di trattative, il Torino ha il suo nuovo regista. I granata hanno ufficialmente annunciato l’arrivo di Kristjan Asllani, settimo acquisto della sessione estiva di calciomercato dopo Ismajli, Anjorin, Israel, Ngonge, Aboukhlal e Simeone. Alla luce di tutto questo e della formula, prestito oneroso con diritto di riscatto a 12 milioni di euro, siete soddisfatti dell’arrivo del classe 2002?

Siete soddisfatti dell'arrivo di Asllani?

ultimo aggiornamento: 26-08-2025

Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
1 ora fa

Voi siete fuori…

Berggreen
Berggreen
2 ore fa

🤣🤣🤣🤣🤣👾👏

