Ora è ufficiale: Kristjan Asllani è un nuovo giocatore del Torino. Siete soddisfatti dell’arrivo dell’albanese?

Dopo settimane di ricerca e di trattative, il Torino ha il suo nuovo regista. I granata hanno ufficialmente annunciato l’arrivo di Kristjan Asllani, settimo acquisto della sessione estiva di calciomercato dopo Ismajli, Anjorin, Israel, Ngonge, Aboukhlal e Simeone. Alla luce di tutto questo e della formula, prestito oneroso con diritto di riscatto a 12 milioni di euro, siete soddisfatti dell’arrivo del classe 2002?

Siete soddisfatti dell'arrivo di Asllani? Sì

No Guarda i risultati