Kristjan Asllani è da poco diventato un nuovo giocatore del Torino: lettori che per il 52% non sono soddisfatti

Kristjan Asllani è entrato da pochi giorni a far parte della rosa del Torino per la stagione 2025/2026. Il giocatore è arrivato dall’Inter in prestito con diritto di riscatto. Toro.it ha chiesto ai suoi lettori e alle sue lettrici se fossero soddisfatti del suo arrivo in granata. Lettori divisi ma vince il no. Il 52% infatti non è soddisfatto, mentre il 48% lo è. L’albanese farà il suo esordio domenica contro la Fiorentina.

Torino FC new signing Kristjan Asllani arrives at the stadio Filadelfia to complete his transfer to Torino FC from FC Internazionale.
ultimo aggiornamento: 30-08-2025

2 Commenti
Sunnapunna
Sunnapunna
1 ora fa

Bo’… In panchina per tre anni dopo sei mesi all Empoli… Di cosa dovremmo parlare?

Tonio1973
Tonio1973
54 minuti fa
Reply to  Sunnapunna

Premesso che non conosco il giocatore, e lo giudicherò quando in campo, fare la panchina all’Inter non significa essere per forza brocchi. Visti i centrocampisti titolari

Sondaggio / Siete soddisfatti dell’arrivo di Asllani?