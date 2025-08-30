Kristjan Asllani è da poco diventato un nuovo giocatore del Torino: lettori che per il 52% non sono soddisfatti

Kristjan Asllani è entrato da pochi giorni a far parte della rosa del Torino per la stagione 2025/2026. Il giocatore è arrivato dall’Inter in prestito con diritto di riscatto. Toro.it ha chiesto ai suoi lettori e alle sue lettrici se fossero soddisfatti del suo arrivo in granata. Lettori divisi ma vince il no. Il 52% infatti non è soddisfatto, mentre il 48% lo è. L’albanese farà il suo esordio domenica contro la Fiorentina.