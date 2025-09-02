La sessione estiva si è conclusa con otto acquisti ma anche con cessioni importanti, come quella di Ricci: che voto dareste?
Un mercato che si è chiuso senza botti, con otto acquisti e con delle cessioni che hanno portato quasi 50 milioni nelle casse granata. Che voto dareste al mercato di Cairo e Vagnati? Un 8, perché è stato un bel mercato? Un 7? O pensate che sia stato appena da 6? Al contrario credete che invece sia stato un mercato non all’altezza, da 5 o 4? Votate nel nostro sondaggio.
Che voto dareste al mercato del Torino?
- 4 (41%)
- 5 (36%)
- 6 (16%)
- 7 (5%)
- 8 (2%)
ultimo aggiornamento: 02-09-2025
Ma davvero siete seri a fare queste domande!? Eh va bene difendere la proprietà ma qui si sta esagerando ci prendete tutti per stupidi!?
Voto 0. 4 è già molto al di sopra del limite