La sessione estiva si è conclusa con otto acquisti ma anche con cessioni importanti, come quella di Ricci: che voto dareste?

Un mercato che si è chiuso senza botti, con otto acquisti e con delle cessioni che hanno portato quasi 50 milioni nelle casse granata. Che voto dareste al mercato di Cairo e Vagnati? Un 8, perché è stato un bel mercato? Un 7? O pensate che sia stato appena da 6? Al contrario credete che invece sia stato un mercato non all’altezza, da 5 o 4? Votate nel nostro sondaggio.

Che voto dareste al mercato del Torino? 4 (41%)

5 (36%)

6 (16%)

7 (5%)

8 (2%) Loading ... Loading ...