La sessione estiva si è conclusa con otto acquisti ma anche con cessioni importanti, come quella di Ricci: che voto dareste?

Un mercato che si è chiuso senza botti, con otto acquisti e con delle cessioni che hanno portato quasi 50 milioni nelle casse granata. Che voto dareste al mercato di Cairo e Vagnati? Un 8, perché è stato un bel mercato? Un 7? O pensate che sia stato appena da 6? Al contrario credete che invece sia stato un mercato non all’altezza, da 5 o 4? Votate nel nostro sondaggio.

Che voto dareste al mercato del Torino?

  • 4 (41%)
  • 5 (36%)
  • 6 (16%)
  • 7 (5%)
  • 8 (2%)
ultimo aggiornamento: 02-09-2025

53 Commenti
lara75
lara75
1 giorno fa

Ma davvero siete seri a fare queste domande!? Eh va bene difendere la proprietà ma qui si sta esagerando ci prendete tutti per stupidi!?

LeovegildoJunior
LeovegildoJunior
1 giorno fa

AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH

michele-miva "mi sembrava il toro pauroso di ventura"
michele-miva "mi sembrava il toro pauroso di ventura"
1 giorno fa

Voto 0. 4 è già molto al di sopra del limite

