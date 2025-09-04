Gravemente insufficiente. Così i lettori di Toro.it hanno giudicato il calciomercato estivo del Torino: il voto finale è 4
Peggio di così non si poteva fare. I lettori di Toro.it hanno risposto al sondaggio riguardante il voto da assegnare al calciomercato granata. Tra parametri zero, acquisti definitivi e (soprattutto) prestiti con diritto e obbligo di riscatto, il Torino ha concluso la sessione estiva di mercato con 8 acquisiti.
Le cessioni pesano sul voto finale. La lacuna nata a seguito della partenza di Samuele Ricci e Vanja Milinković-Savić non è stata pienamente colmata. Per questo motivo, i lettori non hanno fatto sconti e hanno bocciato l’operato del direttore tecnico Davide Vagnati: il voto è 4.
Voto zero per la dirigenza.
Per quanto riguarda la squadra lascio ai veri intenditori amanti del nulla cairota da decimo posto le valutazioni del caso.
Il voto non può essere che 4, visto che fino al 10 agosto avevi un'idea sul modulo da applicare e al 10 agosto ti sei accorto che quell'idea non era perseguibile, con i giocatori che avevi. Imbarazzante. Aggiungici la mancanza di un centrale serio e il dover ancora vedere Pedersen/Lazaro…
Voto sul mercato? Sarà il campo a stabilirlo anche se le premesse non sono rassicuranti a partire dalla scelta del tecnico con un curriculum non propro esaltante.Ad ogni modo fatta la scelta ed essendo noto il suo modulo tattico in primo luogo la Società avrebbe dovuto ingaggiare una punta centrale…