Gravemente insufficiente. Così i lettori di Toro.it hanno giudicato il calciomercato estivo del Torino: il voto finale è 4

Peggio di così non si poteva fare. I lettori di Toro.it hanno risposto al sondaggio riguardante il voto da assegnare al calciomercato granata. Tra parametri zero, acquisti definitivi e (soprattutto) prestiti con diritto e obbligo di riscatto, il Torino ha concluso la sessione estiva di mercato con 8 acquisiti.

Le cessioni pesano sul voto finale. La lacuna nata a seguito della partenza di Samuele Ricci e Vanja Milinković-Savić non è stata pienamente colmata. Per questo motivo, i lettori non hanno fatto sconti e hanno bocciato l’operato del direttore tecnico Davide Vagnati: il voto è 4.