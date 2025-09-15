Arriva la prima vittoria per il club granata in campionato. Chi è stato il migliore in campo contro la Roma?

Dopo settimane di prestazioni non esaltanti e un avvio di stagione tra i più complicati degli ultimi anni, il Torino ritrova finalmente il sorriso. La prima vittoria in campionato arriva in un palcoscenico prestigioso come l’Olimpico di Roma, al termine di una gara che ha mostrato un volto granata completamente diverso rispetto alle uscite precedenti: più compatto, più determinato e soprattutto capace di affrontare l’avversario con maggiore entusiasmo e coraggio. Un atteggiamento che ha permesso agli uomini di Baroni di portare a casa tre punti preziosissimi, firmati dal sigillo di Giovanni Simeone, al suo primo gol ufficiale con la maglia granata.

Nel sondaggio di oggi vi chiediamo: chi è stato il migliore in campo contro la Roma? Diteci come la pensate votando nell’apposito box sondaggio che potrete trovare qui sotto e nell’home page di Toro.it

Chi è stato il migliore in campo contro la Roma? Israel

Maripan

Biraghi

Asllani

Simeone

Aboukhlal

Vlasic Guarda i risultati