I lettori hanno fatto la propria scelta: il premio di migliore in campo della sfida contro la Roma va a Simeone

Sono passati ormai due giorni, ma è come se il tempo si fosse fermato alle 14.30 di domenica 14 settembre, momento del triplice fischio dell’arbitro Ayroldi che ha sancito la prima vittoria del campionato del Torino. I granata si sono resi protagonisti di una grande prestazione a livello corale, ed è anche difficile dire chi sia stato il migliore in campo visto come tutti abbiano giocato molto bene. Non sono però dello stesso avviso i nostri lettori, che riguardo al sondaggio sull’MVP hanno preso una scelta ben definita, votando in massa Simeone. Il Cholito, mattatore del match, è stato votato addirittura dal 64% delle persone, staccando e di molto tutti i compagni. Al secondo posto c’è infatti Maripan al 19%, con Aboukhlal che chiude il podio (6%). Di poco più indietro Vlasic e Israel, entrambi al 4%, inseguiti da Asllani e Biraghi.