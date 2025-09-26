Vittoria e qualificazione agli ottavi di finale di Coppa per il Torino: chi è l’MVP della partita contro il Pisa?

Un successo importante per il Torino, non solo per la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia ma anche per aver ritrovato un pizzico di entusiasmo e sorriso. I granata hanno messo in mostra una bella prestazione contro il Pisa, con diversi singoli che hanno fatto bene. Tra i tanti sicuramente Casadei, mattatore del match, Pedersen con una gran prova sotto tutti gli aspetti, Paleari con una super parata nel finale e non solo. Chi è stato dunque secondo voi il migliore in campo nella sfida di ieri?

Chi è stato il migliore in campo contro il Pisa? Paleari

Ismajli

Pedersen

Casadei

Ngonge Guarda i risultati