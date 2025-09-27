Nell’incontro che ha permesso al Torino di raggiungere gli ottavi di Coppa Italia l’Italiano è stato votato come migliore dei granata

Il Torino dopo la disfatta in casa contro l’Atalanta è ritornato all’Olimpico Grande Torino per disputare l’incontro di Coppa Italia contro il Pisa.

Gli uomini di Baroni hanno regalato una piccola soddisfazione ai tifosi che potranno ora sognare un’altra vittoria contro la Roma per accedere ai quarti di finale. Nel corso dei 90 minuti i granata hanno condotto una buona prova senza però essere mai riusciti a chiudere la partita contro un avversario come il Pisa, che nonostante abbia giocato con un uomo in meno nell’ultima frazione di gioco ha rischiato di rimettere in discussione il risultato all’ultimo secondo. Dopo il successo in casa ci siamo rivolti ai lettori per chiedere qual è stato, secondo loro, il miglior giocatore dell’incontro.

Casadei migliore in campo

Casadei è stato votato come migliore in campo con una maggioranza del 38% dei voti, a seguire si contendono il secondo posto Pedersen e Paleari, con il norvegese leggermente in vantaggio con il 28%, rispetto al 24% del portiere italiano. Dopo il podio seguono altri due giocatori che hanno condotto una buona prova, e sono stati determinanti nel consolidamento della vittoria finale. Si tratta di Ismajli e Ngonge, il primo ha ottenuto l’8% dei voti, mentre il belga ha raggiunto il 3%.