Con Baroni a rischio esonero, riparte il totoallenatori in casa Torino: chi vorreste come sostituto dell’attuale tecnico?

Baroni out, anzi no. In casa Torino i tifosi invocano già l’esonero per l’allenatore granata, che ha iniziato non bene – per usare un eufemismo – la stagione e la propria avventura in granata. Non è ancora il momento dei giudizi definitivi però, ma lo potrebbe essere presto. La partita contro la Lazio rappresenta un vero dentro o fuori per Baroni, che in casa della sua ex squadra si gioca una gran fetta di Toro. Parte allora il totoallenatori, chi può essere il nome giusto per prendere il posto dell’attuale tecnico, qualora dovesse essere esonerato? Tanti i tecnici in lista: da Vanoli, attualmente sotto contratto ma molto complicato, a De Rossi e Palladino, passando per D’Aversa e Dionisi. Chi preferireste voi sulla panchina del Toro?

In caso di esonero di Baroni, chi vorreste al suo posto? Vanoli

Palladino

D'Aversa

Dionisi

De Rossi