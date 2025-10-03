Nessun dubbio per 3/4 dei tifosi che hanno risposto al nostro sondaggio: dovrebbe tornare Vanoli in panchina al posto di Baroni
Una due-settimane da incubo per il Torino e Marco Baroni, che al netto della risicata vittoria in Coppa Italia contro il Pisa hanno subìto due brutte sconfitte contro Atalanta e Parma. Passi falsi che hanno fatto mettere in discussione la posizione del tecnico granata, che domani – in casa della sua ex Lazio – si gioca una fetta (se non tutta) della sua panchina. Fiducia a tempo per Baroni, che dovrà dimostrare di aver improntato alla squadra quel carattere necessario per poter far bene anche contro le big: in caso di un’altra sconfitta senza indicazioni positive, allora potrebbe essere esonero. Abbiamo chiesto dunque ai lettori chi, secondo loro, dovrebbe essere il nuovo allenatore del Torino qualora la società decidesse di allontanare Baroni, e non ci sono stati grossi dubbi sul vincitore: addirittura il 73% ha scelto Paolo Vanoli, anche se un suo ritorno appare fortemente improbabile visti i modi con cui lui e Cairo si sono lasciati. Molto più indietro Palladino, al 13%, e De Rossi al 12%. Staccati invece l’ex Palermo Dionisi, votato dal 2% di lettori, e D’Aversa dall’1%.
Un ribaltone con un terzo allenatore a libro paga mi stupirebbe, non tanto perché non ci sia mai stato (l’altro giorno scimmietta si prodigava per ricordare come il suo eroe avesse già ampiamente fallito con tre allenatori sotto contratto in contemporanea) ma perché il cairetto attuale è ancora più attento… Leggi il resto »
La scelta logica sarebbe il ritorno di Vanoli, ma questo richiede un atto di umiltà da parte di Cairo e allora sono pessimista..
Secondo il Messaggero, De Rossi avrebbe già un preaccordo con la società e potrebbe subentrare a breve, al primo scivolone di Baroni.
Piuttosto che un pivello in cerca disperata di contratti come De Rossi mi tengo il derelitto che abbiamo, che sarà pure scarso ma almeno è del mestiere.