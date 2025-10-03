Nessun dubbio per 3/4 dei tifosi che hanno risposto al nostro sondaggio: dovrebbe tornare Vanoli in panchina al posto di Baroni

Una due-settimane da incubo per il Torino e Marco Baroni, che al netto della risicata vittoria in Coppa Italia contro il Pisa hanno subìto due brutte sconfitte contro Atalanta e Parma. Passi falsi che hanno fatto mettere in discussione la posizione del tecnico granata, che domani – in casa della sua ex Lazio – si gioca una fetta (se non tutta) della sua panchina. Fiducia a tempo per Baroni, che dovrà dimostrare di aver improntato alla squadra quel carattere necessario per poter far bene anche contro le big: in caso di un’altra sconfitta senza indicazioni positive, allora potrebbe essere esonero. Abbiamo chiesto dunque ai lettori chi, secondo loro, dovrebbe essere il nuovo allenatore del Torino qualora la società decidesse di allontanare Baroni, e non ci sono stati grossi dubbi sul vincitore: addirittura il 73% ha scelto Paolo Vanoli, anche se un suo ritorno appare fortemente improbabile visti i modi con cui lui e Cairo si sono lasciati. Molto più indietro Palladino, al 13%, e De Rossi al 12%. Staccati invece l’ex Palermo Dionisi, votato dal 2% di lettori, e D’Aversa dall’1%.