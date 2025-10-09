Pensate sia stato giusto confermare Baroni dopo l'ultima partita?

Sondaggio / Giusto confermare la permanenza di Baroni sulla panchina del Torino dopo il pareggio contro la Lazio

Il Torino non ha iniziato il suo percorso stagionale nel migliore dei modi. I 5 punti ottenuti in 6 giornate hanno già gettato dubbi e perplessità sulla nomina di Baroni come allenatore della squadra.

Sebbene il nuovo tecnico abbia dovuto guidare i granata contro formazioni competitive come Inter, Fiorentina, Roma, Atalanta, Parma e Lazio, i tifosi speravano in un inizio di campionato migliore. La finestra di calciomercato estiva ha portato nuovi giocatori nella rosa nel Torino, e nonostante questo, i granata navigano ancora nelle ultime posizioni della classifica.

Giusta la conferma?

A seguito dei primi risultati non soddisfacenti in molti hanno messo in dubbio la permanenza di Baroni sulla panchina del Torino. Uscire dall’Olimpico di Roma contro la Lazio senza neanche un punto avrebbe rischiato di compromettere in modo significativo il percorso dell’allenatore. Tuttavia dopo il pareggio nella capitale, Baroni è stato confermato come allenatore, e il suo futuro sarà poi valutato in base ai risultati che otterrà nei prossimi impegni. Per questo oggi vi chiediamo se siete d’accordo con la scelta della società: E’ stato giusto confermare Baroni dopo l’ultima partita? Diteci come la pensate votando nell’apposito box sondaggio che potrete trovare qui sotto e nell’homepage di Toro.it

