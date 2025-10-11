Toro.it

Marco Baroni si è salvato e non ha perso la panchina contro la Lazio: ma per i lettori sarebbe stato lo stesso da esonero

Marco Baroni è ancora sulla panchina del Torino. Quella contro la Lazio è stata una partita pazza, nella quale il tecnico è stato messo in discussione. Dopo il 3-3, non è stato esonerato e ha salvato la panchina. Ma rimane sotto osservazione. Toro.it ha chiesto ai suoi lettori e alle sue lettrici se lo avrebbero esonerato. Il 54% avrebbe optato per l’esonero, mentre il 46% no. Questo l’esito del sondaggio.

Marco Baroni, head coach of Torino FC, looks on prior to the Coppa Italia football match between Torino FC and Pisa SC.
ultimo aggiornamento: 11-10-2025

Kawasaki77
6 minuti fa

No, deve rimanere il più a lungo possibile. È il mister giusto per portare alla deriva la baracca.

Berggreen
1 ora fa

Non lo avrei preso,mai piaciuto… questione di gusti,ma capisco che sia l’allenatore ideale per l’Atletico van Goof.

Jones
1 ora fa

e beh tutto detto,vorrà dire allora che è stato giusto tenerlo,più avanti si vedrà SFT

Pensate sia stato giusto confermare Baroni dopo l’ultima partita?