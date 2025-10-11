Marco Baroni si è salvato e non ha perso la panchina contro la Lazio: ma per i lettori sarebbe stato lo stesso da esonero
Marco Baroni è ancora sulla panchina del Torino. Quella contro la Lazio è stata una partita pazza, nella quale il tecnico è stato messo in discussione. Dopo il 3-3, non è stato esonerato e ha salvato la panchina. Ma rimane sotto osservazione. Toro.it ha chiesto ai suoi lettori e alle sue lettrici se lo avrebbero esonerato. Il 54% avrebbe optato per l’esonero, mentre il 46% no. Questo l’esito del sondaggio.
No, deve rimanere il più a lungo possibile. È il mister giusto per portare alla deriva la baracca.
Non lo avrei preso,mai piaciuto… questione di gusti,ma capisco che sia l’allenatore ideale per l’Atletico van Goof.
e beh tutto detto,vorrà dire allora che è stato giusto tenerlo,più avanti si vedrà SFT