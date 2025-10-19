Sondaggio / Torino-Napoli è stata vinta dai granata grazie a un gol del Cholito ma anche grazie ad un’ottima difesa: chi è stato il migliore?

Grande partita ieri sera del Torino che ha portato a casa i 3 punti. Grazie al gol di Giovanni Simeone, Marco Baroni è riuscito a battere Antonio Conte. Una bella serata di calcio per il mondo granata. Come di consueto, Toro.it chiede ai suoi lettori e alle sue lettrici chi è stato il migliore in campo. Di seguito il box per votare. All’interno del sondaggio Israel, Coco, Maripan, Nkounkou, Vlasic e Simeone.

