Sondaggio / Torino-Napoli è stata vinta dai granata grazie a un gol del Cholito ma anche grazie ad un’ottima difesa: chi è stato il migliore?
Grande partita ieri sera del Torino che ha portato a casa i 3 punti. Grazie al gol di Giovanni Simeone, Marco Baroni è riuscito a battere Antonio Conte. Una bella serata di calcio per il mondo granata. Come di consueto, Toro.it chiede ai suoi lettori e alle sue lettrici chi è stato il migliore in campo. Di seguito il box per votare. All’interno del sondaggio Israel, Coco, Maripan, Nkounkou, Vlasic e Simeone.
L’allenatore cairo, senza dubbio
Dicuramente non Nkounhou, didensivante ha remato sempre contro lavversario, non ha mai tenuto un 1vs1. Vosì come Pedersen dall’altro lato. È lì che dobbiamo migliorare. Per me tanti meritano un buon voto, coco Tameze e il Vlasic del primo tempo su tutti.
Maripan