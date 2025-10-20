Sondaggio / Torino-Napoli, il Cholito in solitaria con il 46% a completare il podio Coco con il 29% e Nkounkou con il 6%

Per i lettori è stato Giovanni Simeone il migliore in campo, colui che ha siglato il gol-vittoria della sfida di sabato sera all’Olimpico Grande Torino. Una prestazione maiuscola del numero 18 granata culminata con un gran gol al termine di una serpentina in area di rigore. Dietro l’argentino, Coco a conferma di una prestazione solida a cui ci ha ben abituato l’anno scorso e al terzo posto Nkounkou. Più staccati Vlasic, Maripan e Israel.