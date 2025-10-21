Toro.it

La società granata ha svelato quella che sarà la terza maglia della stagione 2025/2026: cosa ne pensate?

Una maglia che è un omaggio al River Plate e all’amicizia tra il Torino e il club argentino. Svelata la terza maglia da parte della società sui social: grigio antracite, una banda nera trasversale, a richiamare quella del River. Dettagli in bronzo e sul retro del colletto il logo del River con il toro rampante incastonato. Vi piace la maglia? Ditelo nel nostro sondaggio, che trovate anche in home page.

Vi piace la terza maglia del Torino?

7 Commenti
mavafancairo
mavafancairo
6 minuti fa

banda nera su sfondo nero … davvero merD@vigliosa !

Kawasaki77
Kawasaki77
1 ora fa

Forza River Plate.

Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
1 ora fa
Siempre!

Max Master
Max Master
1 ora fa

Molto bella. Giusto onorare i nostri fratelli Argentini

