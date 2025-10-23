La terza maglia del Torino per la stagione 2025/26, con omaggio al River Plate, ha conquistato i nostri lettori

Lo scorso 21 ottobre il Torino ha presentato la terza maglia per la stagione 2025/26. Una divisa speciale, dedicata allo storico legame con gli argentini del River Plate, che unisce i due club dal lontano maggio 1949.

In seguito alla tragedia di Superga, infatti, i “Millonarios” giunsero a Torino per disputare una partita di beneficienza a favore delle famiglie delle vittime. Un gesto che, nel corso degli anni, ha unito e continua ad unire le due società.

La terza maglia dei granata per la stagione 2025/26 celebra infatti l’unione dei due club, tramite la scritta “Eterna Amistad” sul retro del colletto, separata dagli stemmi delle due società fusi uno dentro l’altro.

Il sondaggio propostovi dalla nostra redazione due giorni fa, ha trovato un riscontro unanime. Alla domanda: “Vi piace la terza maglia del Torino?”, l’89% dei nostri lettori ha infatti risposto di sì. Un vero e proprio plebiscito in favore della nuova maglia, che esordirà la domenica 26 ottobre, in occasione della sfida casalinga contro il Genoa.