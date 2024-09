Il 60% dei lettori preferirebbe che il Toro schieri il turnover contro l’Empoli in Coppa piuttosto che i titolari

Si torna subito in campo, pochi giorni dopo la vittoria di Verona. La classifica è bella e ci sarebbe quasi da guardarla h24 per tutta la settimana, ma oggi per il Torino è in programma una sfida già decisiva. I granata ospitano l’Empoli per i sedicesimi di Coppa Italia, in una partita da dentro o fuori. I toscani sono una squadra molto ostica, che è partita bene in campionato e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Per questo motivo, contrariamente a quanto accaduto le altre volte, si potrebbe pensare di non fare rotazioni. Abbiamo chiesto ai lettori di immedesimarsi in Vanoli e di scegliere loro stessi cosa fare: il 59% ha affermato che preferirebbe schierare il turnover, per potersi concentrare sul campionato e sulla difficile partita contro la Lazio. Il 41%, invece, magari per mancanza di fiducia verso i rincalzi o per la grande importanza data alla Coppa Italia, ha dichiarato che schiererebbe la formazione titolare. La scelta finale spetterà a Vanoli, ma la sensazione è che l’allenatore possa decidere di fare un mix.