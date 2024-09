Sondaggio / Anche in vista della partita contro la Lazio, in Coppa Italia fareste giocare i titolari o fareste turnover?

Distogliere lo sguardo dal campionato in questo momento di esaltazione generale è complicato, ma va fatto. Bisogna pensare infatti alla Coppa Italia, e alla sfida contro l’Empoli di martedì sera. I granata affrontano una squadra in salute, ancora imbattuta e che ha ancora voglia di stupire e di fare brutte sorprese. Vanoli dovrà decidere a chi affidarsi, se ai fedelissimi o se far ruotare qualcuno, buttando un occhio anche sull’importante sfida di campionato contro la Lazio. Considerando anche questo, in Coppa schierereste i titolari o fareste turnover? Rispondete al sondaggio.

