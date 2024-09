Il premio di mvp dei lettori è stato assegnato ex aequo a difensore e attaccante, che conquistano entrambi il 35% dei voti

Una vittoria che vale due notti in testa alla classifica, che non sono sicuramente da buttare nel processo di crescita della squadra di Vanoli. Quella di Verona, è stata una serata piacevole non solo per il risultato, ma soprattutto per quanto espresso dai granata che si sono mantenuti solidi e hanno saputo gestire la superiorità numerica maturata nella prima frazione. Una gara che, tra i singoli, ha avuto diversi protagonisti. Ovviamente gli attaccanti: con le tre punte tutte in gol. Pesante quello di Zapata che ha riportato i granata in vantaggio dopo il pari di Kastanos. Non a caso i lettori lo hanno premiato del 35% dei voti, gli stessi che ha ricevuto Walukiewicz. Il difensore ha giocato una partita caratterizzata da solidità difensiva e numerose incursioni in avanti, che non hanno fatto rimpiangere per nulla Vojvoda e che ora lo candidano alla titolarità. Dietro, nelle votazioni, l’esordiente Maripan (13%), Sanabria (8%), Adams (5%) e Tameze (3%).