Sondaggio / È tornato alla vittoria il Torino: chi è stato il migliore in campo nel 2-3 di Verona che è valso il primato in classifica?

Altro che entusiasmo già finito dopo la partita contro il Lecce. Il Torino è tornato sin da subito a vincere, e lo ha fatto ritrovando tutte le proprie certezze. Una buona prova da parte dei granata, che sono riusciti a dettare gioco e ritmo in un campo molto complicato come il Bentegodi contro un Verona agguerrito. Lo spirito di squadra e la forza dei singoli hanno permesso ai ragazzi di Vanoli di segnare tre reti molto importanti, rendendo anche ininfluente quella subita nei minuti finali. Tanti giocatori in lizza per il premio di migliore in campo, ma ne va votato solamente uno. Presenti ovviamente i tre attaccanti, tutti a segno, ma anche Tameze, Walukiewicz e Maripan. Rispondete al sondaggio.

Chi è stato il migliore in campo contro il Verona? Walukiewicz

Maripan

Tameze

Zapata

Adams

Sanabria Guarda i risultati