Abbiamo chiesto ai lettori il loro parere sul rinnovo di contratto di Gineitis, e addirittura il 97% ha mostrato soddisfazione

Per iniziare la settimana nel modo migliore dopo il pareggio del Maradona di Napoli, il Torino ha annunciato il rinnovo di contratto di Gvidas Gineitis. Il lituano, che sta ricavando sempre più minuti in questa parte di stagione e sta crescendo a dismisura, si è unito al club granata fino al 2028, dando entusiasmo ai tifosi. Subito dopo l’annuncio della firma abbiamo chiesto ai lettori di dare un parere sul rinnovo di contratto del classe 2004, e il risultato è stato sorprendente. Quasi tutti i lettori, vale a dire il 97%, si è ritenuto soddisfatto del prolungamento del centrocampista, ritenuto in questo momento tra i calciatori più talentuosi della rosa, mentre solo il 3% ha considerato negativo l’accordo.