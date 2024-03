Il dubbio di Juric: Vojvoda o Sazonov? Senza Djidji, chiediamo a voi lettori chi preferireste tra i due difensori al duo posto

Contro l’Udinese, sabato alle ore 15:00, non ci sarà Djidji. Juric ha un dubbio: Mergim Vojvoda o Saba Sazonov per sostituirlo? Uno è un esterno, ma può giocare in quella zona. L’altro invece è più un centrale che un braccetto di destra. La domanda che Toro.it fa ai suoi lettori e alle sue lettrici è la seguente: chi preferireste al posto di Djidji in difesa tra Sazonov e Vojvoda? Di seguito, il box per esprimere la vostra preferenza.

Chi vorreste in difesa al posto di Djidji? Sazonov

Vojvoda Guarda i risultati

