Dopo la gara del Bluenergy Stadium vi chiediamo chi è stato il migliore in campo dei granata

Il Toro torna finalmente alla vittoria sul campo dell’Udinese, grazie al 2-0 inflitto ai bianconeri. In gol Zapata e un ritrovato Vlasic, che è tornato a incidere dopo più di due mesi. Un successo che permette al Toro di portarsi a 6 punti dal sesto posto, in attesa di Atalanta-Fiorentina. A poche ore dalla conclusione del match vi chiediamo chi secondo voi è stato il migliore in campo al Bluenergy Stadium.

Chi è stato il migliore in campo contro l'Udinese? Vojvoda

Gineitis

Ricci

Vlasic

Zapata

Okereke Guarda i risultati