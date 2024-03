Non c’è stato un solo migliore in campo contro l’Udinese per i lettori: la scelta è ricaduta su Zapata e Gineitis

La partita contro l’Udinese può aver rappresentato un nuovo punto di svolta per il Torino, all’interno di una stagione molto altalenante. Una buona prestazione contro una squadra modesta ha permesso ai granata di ripartire con il piede giusto, trovando i tre punti che mancavano da 5 partite. Abbiamo chiesto ai lettori chi, secondo loro, avrebbe dovuto ottenere il premio di migliore in campo, e le votazioni sono terminate quasi in parità. Il 36% ha infatti scelto Zapata, ma subito dopo – con il 32% dei voti – c’è stato Gineitis; il lituano, alla seconda titolarità consecutiva, ha nuovamente convinto in mezzo al campo al fianco di Ricci. Più indietro Vlasic e Vojvoda, rispettivamente al 15% e all’11%, mentre sono molto più indietro Okereke e Ricci: 5% per il nigeriano e 2% per il centrocampista ex Empoli.