Chi vorreste al fianco di Zapata contro il Monza?

In vista della partita contro il Monza, Juric deve scegliere chi affiancare a Zapata: se foste al suo posto, quale sarebbe la vostra scelta?

È la vigilia di Torino-Monza, una sfida che i granata non possono sbagliare se vogliono continuare a mantenere vive le speranze di una qualificazione europea. Juric ha avuto una settimana di pausa per preparare al meglio la partita, e tra soluzioni tattiche e tecniche ha l’obbligo di schierare in campo i migliori uomini a disposizione. In conferenza il tecnico ha annunciato di non aver ancora scelto l’attaccante che affiancherà Zapata, ma la sensazione è che Sanabria, Okereke e Pellegri partano alla pari. Se foste al posto dell’allenatore, chi scegliereste per giocare dal primo minuto?

