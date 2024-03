Il nigeriano preferito a Sanabria e Pellegri. La prestazione di Udine ha convinto e ora lo si attende in coppia con Duvan

Duvan Zapata a Napoli con Pellegri, a Udine con Okereke. Non è mai stato così in bilico il posto da titolare di Tonny Sanabria, passato da primo arciere dell’attacco granata da 12 reti a giocatore particolarmente sottotono in fase realizzativa, come è capitato nelle stagioni precedenti all’exploit dello scorso anno. Al Maradona, Juric ha provato a invertire la rotta schierando Pellegri, a dire il vero con grande coraggio. Non ha funzionato, anzi: Sanabria da subentrato ha ribadito la sua importanza nella rosa granata con il più classico dei gol da cineteca. Un gesto tecnico, la sua rovesciata, che non è bastato a ritrovare il proprio posto nell’undici. A Udine, Juric ha mandato in campo per la prima volta da titolare Okereke e quasi viene da chiedersi perché non sia successo prima. Una buona opzione quella del nigeriano per intraprendenza e la tendenza ad attaccare la profondità. Soluzione che ha liberato Duvan al centro dell’attacco e che ha convinto anche i lettori di Toro.it, i quali nel sondaggio su chi preferirebbero in coppia col colombiano in vista della gara col Monza hanno votato con il 78% per Okereke. Una maggioranza schiacciante, soprattutto per quanto riguarda il confronto con Sanabria. Soltanto il 19% per il paraguaiano, chi l’avrebbe mai detto dodici mesi fa? Chiude nelle preferenze Pietro Pellegri con un misero 2%.