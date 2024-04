A causa dell’emergenza in mezzo al campo, contro l’Empoli Juric può contare su Tameze, Linetty e Ricci: fareste giocare quest’ultimo?

È la vigilia di Empoli-Torino, sfida molto importante per le sorti della classifica e dell’obiettivo Europa. Diversi dubbi di formazione ancora da sciogliere per Juric, soprattutto per quanto riguarda centrocampo e attacco. In particolare in mediana, dati gli infortuni di Ilic e Gineitis, il tecnico croato può contare solamente su Linetty, Ricci e – nel caso – anche Tameze che verrebbe riportato nella sua posizione naturale. La diffida dell’ex Empoli con il derby all’orizzonte potrebbe far riflettere molto l’allenatore, il quale però in conferenza stampa ha affermato che in questo momento non pensa alla sfida contro la Juventus. E voi, se foste al posto di Juric, fareste giocare il diffidato Ricci al Castellani?