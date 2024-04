Sondaggio / La maggior parte dei lettori di Toro.it non teme la squalifica di Ricci in vista del derby e a Empoli lo farebbe giocare

Far giocare Samuele Ricci contro l’Empoli nonostante la diffida e il rischio, in caso di ammonizione, che salti il derby contro la Juventus o preservarlo da ogni rischio e tenerlo in panchina? E’ quanto abbiamo chiesto ai lettori di Toro.it nel nostro sondaggio e la maggior parte non ha avuto esitazione nel sostenere che il numero 28 al Castellani deve scendere il campo. Per il il 68% di coloro che hanno risposto al nostro sondaggio, infatti, Ricci deve giocare contro l’Empoli, in quella che è una partita importante per proseguire la rincorsa alle posizioni che garantiscono la qualificazione a una coppa europea.

Juric: “Ricci? Ora non penso al derby”

Solamente il restante 32% terrebbe Ricci in panchina contro l’Empoli, evitando così ogni rischio riguardo a possibili ammonizioni. Ivan Juric la pensa come la maggior parte dei lettori di Toro.it e contro la formazione toscana lo farà giocare. “Ricci? Al derby ora non penso assolutamente”, ha spiegato nella conferenza stampa della vigilia l’allenatore.