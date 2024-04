Il Torino ha bisogno di fare risultato nel derby per continuare a sperare nell’Europa: secondo voi ci sono possibilità?

È l’antivigilia di Torino-Juventus, un derby che mai come in questo caso può rappresentare un crocevia fondamentale per la stagione granata. In caso di vittoria o pareggio i ragazzi di Juric potrebbero continuare a sperare in una qualificazione per l’Europa, mentre se dovessero uscire sconfitti sarebbe difficile in seguito raggiungere le dirette concorrenti. Secondo voi, c’è la possibilità che il Toro possa fare risultato contro i bianconeri e, di conseguenza, che possa continuare a sperare nell’Europa?

Credete in una vittoria nel derby che possa continuare a far sperare nell'Europa? Sì

No Guarda i risultati