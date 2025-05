Sondaggio / I tifosi del Torino hanno mostrato una preferenza per la titolarità di Dembelé rispetto a quella di Walukiewicz

Nella seconda metà della stagione gli interpreti per ricoprire la corsia di destra non sono abbondati, tra l’infortunio di Lazaro e la poca disponibilità di esterni difensivi, Walukiewicz si è dovuto adattare come terzino di difesa. Tuttavia nelle ultime uscite non ha fornito prestazioni particolarmente positive, probabilmente a causa delle numerose partite giocate potrebbe aver risentito di un po’ di stanchezza che potrebbe aver inciso sulle sue prestazioni. Per questo motivo abbiamo chiesto ai lettori se preferissero dare un turno di riposo al polacco per vedere Dembelé scendere in campo da titolare, e senza molte esitazioni, l’ex Primavera ha ottenuto il 95% dei voti di chi vorrebbe che partisse dal 1′, contro il 5% dei voti per Walukiewicz.

Dembelé o Walukiewicz: chi titolare contro l'Inter? Dembelé (95%)

Walukiewicz (5%) Loading ... Loading ...