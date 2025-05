Sondaggio / Una maglia da titolare per due: Walukiewicz o Dembelé, chi schierereste titolare contro l’Inter?

Nel 36esimo turno di campionato, il Torino di Paolo Vanoli sfiderà l’Inter di Simone Inzaghi. Il match, in programma allo stadio Olimpico Grande Torino domenica 11 maggio alle ore 18:00, potrebbe valere molto in ottica scudetto. I nerazzurri, infatti, sono chiamati a vincere per restare in scia del Napoli capolista e tenere vive le speranze della vittoria del campionato. Il Toro proverà a sfruttare il buon momento per battere un’Inter potenzialmente distratta dalla Champions League.

Walukiewicz o Dembelé?

In casa granata resta il rebus della corsia di destra. In questa stagione, nessun giocatore ha particolarmente stupito in quella zona del campo, con Vanoli che ha più volte cambiato titolare alla ricerca di una pedina convincente sulla destra. In vista del prossimo match, gli indiziati per una maglia dal primo minuto sono Walukiewicz e Ali Dembelé. Chi schierereste titolare tra i due giocatori?

Dembelé o Walukiewicz: chi titolare contro l'Inter? Dembelé

Walukiewicz Guarda i risultati