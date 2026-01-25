Ieri Cairo e Petrachi hanno ribadito la fiducia all’allenatore, scegliendo di continuare con lui dopo la brutta figura di Como

Dopo la brutta figura di Como, Cairo e Petrachi hanno ribadito la fiducia nei confronti di Baroni, al momento ancora sulla panchina dei granata. I sei gol subiti ieri, un’umiliazione (11 in totale, tra andata e ritorno, quelli che la squadra di Fabregas ha rifilato ai granata), non hanno portato ad un ribaltone. Niente dimissioni né esoneri: Baroni, che si è scusato e che si è assunto le colpe per quanto accaduto, ha confermato di aver avuto un dialogo con la dirigenza e di aver sentito la fiducia, appunto. Siete d’accordo con questa scelta, quella di confermare l’allenatore, dopo quattro sconfitte di fila e dopo un pesante 6-0? Dite la vostra nel sondaggio, votando nell’apposito box o in homepage.

Siete d'accordo con la scelta della società di confermare Baroni? Sì

No Guarda i risultati