Siete d'accordo con la scelta della società di confermare Baroni?

Ieri Cairo e Petrachi hanno ribadito la fiducia all’allenatore, scegliendo di continuare con lui dopo la brutta figura di Como
Dopo la brutta figura di Como, Cairo e Petrachi hanno ribadito la fiducia nei confronti di Baroni, al momento ancora sulla panchina dei granata. I sei gol subiti ieri, un’umiliazione (11 in totale, tra andata e ritorno, quelli che la squadra di Fabregas ha rifilato ai granata), non hanno portato ad un ribaltone. Niente dimissioni né esoneri: Baroni, che si è scusato e che si è assunto le colpe per quanto accaduto, ha confermato di aver avuto un dialogo con la dirigenza e di aver sentito la fiducia, appunto. Siete d’accordo con questa scelta, quella di confermare l’allenatore, dopo quattro sconfitte di fila e dopo un pesante 6-0? Dite la vostra nel sondaggio, votando nell’apposito box o in homepage.
Qualcuno ha visto il video che circola di quel pezzo di mer.da di Duvan, perché da ora questo è..mentre gli parlano a Como i tifosi,si offende e se ne va stizzito sto grandissimo pezzo di mer.da!!ho assistito a scene dove qualcuno per molto meno prendeva pure un ceffone,tipo scarchilli mi… Leggi il resto »
E intanto lui confermato si sente confuso e felice
Tanto lui si fa gli affaracci suoi come negli ultimi 20 anni
Quest’anno gli dice male però, ha tirato troppo la corda, io saprei dove metterla!!!!