Ieri Cairo e Petrachi hanno ribadito la fiducia all’allenatore, scegliendo di continuare con lui dopo la brutta figura di Como

Dopo la brutta figura di Como, Cairo e Petrachi hanno ribadito la fiducia nei confronti di Baroni, al momento ancora sulla panchina dei granata. I sei gol subiti ieri, un’umiliazione (11 in totale, tra andata e ritorno, quelli che la squadra di Fabregas ha rifilato ai granata), non hanno portato ad un ribaltone. Niente dimissioni né esoneri: Baroni, che si è scusato e che si è assunto le colpe per quanto accaduto, ha confermato di aver avuto un dialogo con la dirigenza e di aver sentito la fiducia, appunto. Siete d’accordo con questa scelta, quella di confermare l’allenatore, dopo quattro sconfitte di fila e dopo un pesante 6-0? Dite la vostra nel sondaggio, votando nell’apposito box o in homepage.

Siete d'accordo con la scelta della società di confermare Baroni?

ultimo aggiornamento: 25-01-2026

31 Commenti
granata13
granata13
27 minuti fa

Qualcuno ha visto il video che circola di quel pezzo di mer.da di Duvan, perché da ora questo è..mentre gli parlano a Como i tifosi,si offende e se ne va stizzito sto grandissimo pezzo di mer.da!!ho assistito a scene dove qualcuno per molto meno prendeva pure un ceffone,tipo scarchilli mi… Leggi il resto »

Sogno granata
Sogno granata
44 minuti fa

E intanto lui confermato si sente confuso e felice

1000117962
Sogno granata
Sogno granata
49 minuti fa

Tanto lui si fa gli affaracci suoi come negli ultimi 20 anni

1000117398
Last edited 48 minuti fa by Sogno granata
Andrea63
Andrea63
41 minuti fa
Reply to  Sogno granata

Quest’anno gli dice male però, ha tirato troppo la corda, io saprei dove metterla!!!!

