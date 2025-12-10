Dopo 5 anni Davide Vagnati viene esonerato dal ruolo di direttore tecnico del Toro: d’accordo con l’esonero? Giusto richiamare Petrachi?

Nella giornata di oggi il Torino FC ha reso ufficiale la notizia dell’esonero di Davide Vagnati dal ruolo di direttore tecnico del Toro. Al suo posto è stato richiamato Gianluca Petrachi, che ha ricoperto questo ruolo dal 2009 al 2019, proprio sotto la presidenza di Urbano Cairo. Pensate che la scelta di esonerare Vagnati sia stata quella giusta? Può essere Petrachi l’uomo giusto per sostituirlo? Fateci sapere cosa ne pensate nel sondaggio qua in basso sotto l’articolo o nella home page del nostro sito!

Esonerato Vagnati, torna Petrachi: concordate con la scelta di Cairo? Sì

No Guarda i risultati