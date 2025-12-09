Il Torino ha subito la terza sconfitta consecutiva e la crisi non si arresta: d’accordo con la decisione del presidente?

Il Torino contro il Milan ha fornito una prova migliore rispetto a quelle delle ultime settimane. I granata dopo il 2-0 hanno rischiato di veder concretizzarsi in casa un altro successo contro una “Big”, ma nella ripresa, i rossoneri sono riusciti a ribaltare il risultato. Gli uomini di Baroni stanno gradualmente alzando il proprio livello in campo, ma nonostante questo, il Torino ha registrato la terza sconfitta consecutiva in campionato, scivolando così indietro in classifica. Al termine dell’incontro il presidente Urbano Cairo ha voluto ribadire la fiducia che nutre nei confronti dell’allenatore: “Con Baroni io parlo tutti i giorni, Baroni non è in discussione“.

