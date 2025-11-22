Sondaggio / Per la maggioranza dei nostri lettori Paleari deve giocare col Como: ha vinto il duello con Israel

I lettori sono tutti con Paleari. Dopo le belle prestazioni nelle quattro sfide in cui è stato impiegato, il portiere del Torino, secondo l’87% di chi ha partecipato al sondaggio, deve essere confermato in porta, a scapito di Israel. L’uruguaiano, dopo la contusione al costato, è rientrato a disposizione e sarà tra i convocati per la sfida al Como di lunedì. Altamente probabile che tocchi a Paleari ancora una volta, in linea con quelli che sono i desideri di tanti i tifosi, dopo quanto dimostrato soprattutto nel derby.

Chi vorreste titolare col Como tra Paleari e Israel? Paleari (87%)

Israel (13%) Loading ... Loading ...