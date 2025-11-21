Con il termine della pausa il Torino tornerà a competere in Serie A. Chi vorreste vedere tra i pali della porta granata contro il Como?

Il Torino da diverse settimane è tornato a mostrare una discreta solidità difensiva. I granata nonostante siano tra le squadre che vantino il maggior numero di gol subiti stanno gradualmente tornando a mantenere inviolata la propria porta. Merito di questo, oltre al duro lavoro della squadra è anche il ritrovato equilibrio in campo che era mancato nelle prime settimane della stagione. Il Torino nonostante l’addio di Milinkovic-Savic ha dimostrato di poter contare su due portieri molto abili. Israel ha effettuato diversi salvataggi importanti nelle prime giornate, mentre Paleari ha saputo dare ulteriore sicurezza alla retroguardia granata a seguito dell’infortunio dell’uruguayano.

Nel sondaggio di oggi vi chiediamo: chi vorreste titolare tra Paleari e Israel? Diteci come la pensate votando nell’apposito box sondaggio che potrete trovare qui sotto e nell’home page di Toro.it.

