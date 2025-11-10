Toro.it

Sondaggio / Juventus-Torino, Paleari in solitaria con il 59% a completare il podio Ismajli con il 19% e Maripan con il 17%

Per i lettori è stato Alberto Paleari il migliore in campo, colui che è stato protagonista assoluto del derby della Mole di sabato sera all’Allianz Stadium. Una prestazione maiuscola del numero 1 granata che ha messo mano sul risultato finale. Dietro l’estremo difensore, Ismajli a testimonianza di una prestazioneimpeccabile come quella del compagno di reparto Maripan che chiude al terzo posto. Più staccati Adams, Coco e Asllani.

Khephren Thuram of Juventus FC is challenged by Ardian Ismajli of Torino FC during the Serie A football match between Juventus FC and Torino FC.


ultimo aggiornamento: 10-11-2025

Chi è stato il migliore in campo nel derby?