Sondaggio / Juventus-Torino, Paleari in solitaria con il 59% a completare il podio Ismajli con il 19% e Maripan con il 17%

Per i lettori è stato Alberto Paleari il migliore in campo, colui che è stato protagonista assoluto del derby della Mole di sabato sera all’Allianz Stadium. Una prestazione maiuscola del numero 1 granata che ha messo mano sul risultato finale. Dietro l’estremo difensore, Ismajli a testimonianza di una prestazioneimpeccabile come quella del compagno di reparto Maripan che chiude al terzo posto. Più staccati Adams, Coco e Asllani.