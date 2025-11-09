Sondaggio / Il Torino ha pareggiato 0-0 in casa della Juventus: diteci chi è stato secondo voi il migliore in campo tra i granata

Il primo derby del campionato 2025/2026 è terminato 0-0. Per il Torino quello ottenuto contro la Juventus è stato il sesto risultato utile consecutivo in questa stagione, che è arrivato soprattutto grazie all’ottima prova del pacchetto difensivo della formazione di Baroni. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: chi è stato secondo voi il migliore in campo? Ditecelo scegliendo tra Paleari, autore di alcune grande parate, Ismajli, Maripan e Coco, che sono stati praticamente perfetti in difesa, Asllani che da quando è entrato ha illuminato il gioco del Torino, Adams, il più pericoloso tra i granata.

Chi è stato il migliore in campo nel derby? Paleari

Ismajli

Maripan

Coco

Asllani

Adams Guarda i risultati