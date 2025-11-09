Toro.it

Sondaggio / Il Torino ha pareggiato 0-0 in casa della Juventus: diteci chi è stato secondo voi il migliore in campo tra i granata

Il primo derby del campionato 2025/2026 è terminato 0-0. Per il Torino quello ottenuto contro la Juventus è stato il sesto risultato utile consecutivo in questa stagione, che è arrivato soprattutto grazie all’ottima prova del pacchetto difensivo della formazione di Baroni. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: chi è stato secondo voi il migliore in campo? Ditecelo scegliendo tra Paleari, autore di alcune grande parate, Ismajli, Maripan e Coco, che sono stati praticamente perfetti in difesa, Asllani che da quando è entrato ha illuminato il gioco del Torino, Adams, il più pericoloso tra i granata.

Chi è stato il migliore in campo nel derby?

Guarda i risultati

Loading ... Loading ...
TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 09-11-2025

Iscriviti
Notificami
11 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Emil
Emil
1 ora fa

Lato gobba direi…..il TDC come da tradizione.

Lato Cairese direi Maripan e Paleari

Berggreen
Berggreen
1 ora fa

Qualche giorno fa scrivevo Rayo Vallecano- Real Madrid..

Kawasaki77
Kawasaki77
1 ora fa
Reply to  Berggreen

Dal 2006 ad oggi il rayo ha battuto 2 volte il real, e parliamo del real, non di una squadra che negli ultimi 4-5 anni è imbarazzante, e ha perso con chiunque in serie A. Quindi no, nessuno al mondo ha fatto peggio del cairese.

Last edited 1 ora fa by Kawasaki77
Berggreen
Berggreen
29 minuti fa
Reply to  Kawasaki77

Oggi 0 -0 anche loro

Kawasaki77
Kawasaki77
7 minuti fa
Reply to  Berggreen

E partecipano alla conference league. Ah già scusa è una competizione che non segue nessuno. Indubbiamente meglio i classici campionati della cairese.

GK 72
GK 72
1 ora fa

Continuerò a sostenere che non ha più senso continuare con questa proprietà.

Paleari batte Maripan: per i nostri lettori è stato lui l’MVP di Torino-Genoa