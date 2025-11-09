Chi è stato il migliore in campo nel derby?

Sondaggio / Il Torino ha pareggiato 0-0 in casa della Juventus: diteci chi è stato secondo voi il migliore in campo tra i granata
Il primo derby del campionato 2025/2026 è terminato 0-0. Per il Torino quello ottenuto contro la Juventus è stato il sesto risultato utile consecutivo in questa stagione, che è arrivato soprattutto grazie all’ottima prova del pacchetto difensivo della formazione di Baroni. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: chi è stato secondo voi il migliore in campo? Ditecelo scegliendo tra Paleari, autore di alcune grande parate, Ismajli, Maripan e Coco, che sono stati praticamente perfetti in difesa, Asllani che da quando è entrato ha illuminato il gioco del Torino, Adams, il più pericoloso tra i granata.
Lato gobba direi…..il TDC come da tradizione.
Lato Cairese direi Maripan e Paleari
Qualche giorno fa scrivevo Rayo Vallecano- Real Madrid..
Dal 2006 ad oggi il rayo ha battuto 2 volte il real, e parliamo del real, non di una squadra che negli ultimi 4-5 anni è imbarazzante, e ha perso con chiunque in serie A. Quindi no, nessuno al mondo ha fatto peggio del cairese.
Oggi 0 -0 anche loro
E partecipano alla conference league. Ah già scusa è una competizione che non segue nessuno. Indubbiamente meglio i classici campionati della cairese.
Continuerò a sostenere che non ha più senso continuare con questa proprietà.