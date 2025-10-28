Decisivo con le sue parate, Paleari vince il sondaggio della nostra redazione: è lui il migliore in campo di Torino-Genoa.

Paleari si è fatto trovare pronto. Complice il forfait di Israel, per via di una contusione, l’ex Genoa è stato schierato dal primo minuto, e non ha deluso le aspettative. Una prova di carattere e che lancia un messaggio ai compagni: anche chi gioca meno degli altri può rivelarsi decisivo.

Eroe della vittoria di domenica, secondo i nostri lettori è stato proprio Alberto Paleari il migliore in campo di Torino-Genoa. Il portiere classe 1992 ha stravinto il sondaggio lanciato dalla nostra redazione, con un netto 78% di preferenze.

L’altro forte candidato, Guillermo Maripan, autore del gol vittoria, si è invece fermato ad un 15% di preferenze.