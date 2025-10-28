L’uruguaiano potrebbe recuperare per la sfida contro il Bologna, ma non è escluso che possa toccare ancora al suo vice

Vista l’assenza di Israel contro il Genoa, Baroni ha dovuto puntare su Paleari per difendere la porta in occasione della sfida contro gli uomini di Vieira.

Negli ultimi due giorni l’uruguaiano ha dato buoni segnali di ripresa, nonostante il problema al costato non si sia ancora risolto del tutto. Per questo motivo al momento la scelta del portiere titolare rimane uno dei principali dubbi di Baroni per la prossima sfida contro il Bologna. In attesa del pieno recupero dell’ex Sporting, il tecnico potrebbe valutare di dare un’altra chance a Paleari.

Paleari convince

Contro il Genoa, Paleari si è distinto come uno dei migliori del Torino, dal momento che l’estremo difensore è stato determinante nel permettere alla propria squadra di mantenere il vantaggio fino agli ultimi istanti di gara. Nonostante l’assenza del portiere titolare, il Torino contro i liguri non ha rinunciato alla sua solidità difensiva grazie a Paleari, che da giocatore di esperienza è stato in grado di fornire un’ottima prestazione nel momento in cui il Torino ne aveva più bisogno.

Israel verso il recupero

In casa granata lo staff medico sembra essere fiducioso sul pieno recupero di Israel per la sfida contro il Bologna, tuttavia la possibilità di schierare nuovamente Paleari dal primo minuto non è un’opzione che desterebbe preoccupazioni. L’italiano dopo l’ottima prova ha dimostrato di essere più di un secondo portiere, e visti i prossimi impegni ravvicinati, Baroni non vorrà forzare nessuno dei suoi uomini in caso non siano definitivamente pronti per scendere in campo. Tra questi, Israel potrebbe essere uno degli assenti della gara e nonostante l’uruguaiano sia in piena via di guarigione, anche una minima incertezza sulla sua condizione fisica potrebbe portare Baroni a scegliere Paleari nuovamente dal 1′.