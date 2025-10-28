Kristjan Asllani ha deluso molto contro il Genoa, nonostante la vittoria: il numero 32 ha sbagliato sul gol e poi poca precisione

Contro il Genoa, davanti ai propri tifosi, il Torino ha trovato la seconda vittoria di fila. Maripan e Paleari sono stati gli eroi di giornata. Adesso subito testa al Bologna, prima di tornare a giocare in casa contro il Pisa. Primo tempo pessimo del Toro, ma poi c’è stata la reazione. Una reazione importante che ha portato i 3 punti. Nel Torino, ha deluso molto il centrocampista Kristjan Asllani. L’albanese ha sbagliato sul gol e poi ha dimostrato poca precisione nel proseguo della partita. Come di consueto, Asllani è partito titolare al centro, in mezzo al campo, nel 3-5-2 di Baroni. Dopo 8 minuti, errore pesante e grave sul gol di Thorsby. Cross dalla destra di Norton-Cuffy: Asllani interviene male, scivolando e con il sinistro regala l’assist a Thorsby. Il numero 2 stoppa con il petto e mette dentro con il destro. Il giocatore in quel caso poteva fare molto meglio.

Giornata storta per Asllani

La giornata è partita male ed è proseguita in tal senso. Per tutto il primo tempo Asllani non ha trovato i giri giusti. Poca precisione nei passaggi e nei lanci, con molti palloni buttati in avanti e bloccati da Leali facilmente. Giornata storta anche per quanto riguarda la punizione battuta dal limite, nella quale ha centrato la barriera. E infine i calci d’angolo. Due battuti male sotto la tribuna, che è insorta. Di piatto, di destro, lenti e sul primo palo: facilmente intercettati dal Genoa. Asllani è poi uscito al 14′ della ripresa per fare spazio ad Ismajli. Tameze si è spostato in avanti a centrocampo.

Dov’è il vero Asllani?

Asllani ha fatto vedere ottime cose con Simone Inzaghi all’Inter, proprio in quel ruolo. Da lui ci si aspetta molto di più, perché non è questo il vero Asllani. Togliendo il fatto che teoricamente è un giocatore più offensivo, che può giocare o meglio è cresciuto, giocando sulla trequarti. Asllani sul mercato vale circa 13 milioni di euro. Torino che lo ha preso in prestito e ha speso 1,5 milioni per averlo. A fine stagione farà ritorno all’Inter. Ma la stagione in granata è appena iniziata ed è arrivato al posto di Ricci. La fiducia di Baroni c’è, anche perché Ilkhan non gioca mai. Ora sta a lui.