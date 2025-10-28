Toro.it

Bologna-Torino in tv e in streaming: come vedere la partita in programma mercoledì 29 ottobre alle ore 20:45 allo Stadio Dall’Ara

Manca sempre meno a Bologna-Torino, sfida valida per la nona giornata di Serie A che si disputerà allo Stadio “Dall’Ara” mercoledì 29 ottobre alle ore 20:45. Una partita importante per i granata per dare continuità alle grandi vittorie contro Napoli e Genoa. Ma dove vedere il match? Sarà Dazn a trasmettere in esclusiva la partita, per assistere alla quale sarà necessario aver sovrascritto un abbonamento e aver scaricato l’applicazione.

A microphone bearing the logo of DAZN is seen on the ground prior to the Serie A football match between Torino FC and Hellas Verona FC. The match ended 0-0 tie.
28-10-2025

