All’Olimpico Grande Torino i padroni di casa sono usciti dal campo con 3 punti dopo aver iniziato la partita in svantaggio

Dopo un successo importante come quello col Napoli il Torino ha avuto la possibilità di confermare il proprio periodo di forma con la vittoria contro il Genoa, una squadra decisamente alla portata dei granata.

Il gol iniziale di Thorsby aveva gettato l’Olimpico Grande Torino nello sconforto: la prova dei granata nella prima frazione lasciava presagire l’ennesima sconfitta, frutto di una prestazione deludente. Tuttavia nella ripresa, la squadra di Baroni è rientrata in campo con spirito rinnovato, deciso a riprendere almeno la parità, ma negli ultimi minuti, Maripan è riuscito a regalare qualcosa di più, i primi tre punti dopo aver iniziato una partita in situazione di svantaggio.

La prima rimonta del Torino di Baroni

Baroni contro il Genoa è stato uno degli uomini chiave che ha permesso alla squadra di uscire dal campo con 3 punti. L’allenatore granata è stato determinante al termine della prima frazione nel dare la spinta ai suoi uomini per fargli rientrare dagli spogliatoi con la voglia di andare a riprendere il risultato. Da quando è arrivato al Torino, Baroni non ha mai condotto i suoi uomini alla vittoria dopo la situazione di svantaggio, e ottenere questo risultato dopo una settimana di duro lavoro ha testimoniato che il Torino sta procedendo il suo percorso verso la strada giusta.

La quasi rimonta contro la Lazio

Già in un altro frangente il Torino era andato vicino al primo successo dopo essere partito in svantaggio, nella sfida contro la Lazio nella capitale, ma il pareggio dei biancocelesti nel finale aveva negato ai granata tre punti preziosi. Quella partita è stata la prima occasione in cui il Torino si è avvicinato a ottenere la prima vittoria in rimonta, dal momento che il precedente successo contro la Roma, e il successivo contro il Napoli sono entrambi arrivati grazie a un’unica rete di vantaggio.